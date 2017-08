Le président Ilham Aliyev exprime ses félicitations à son homologue moldave

Bakou, 26 août, AZERTAC

À l’occasion de la fête nationale de la République de Moldavie, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations à son homologue Igor Dodon.

Dans son message, le chef de l’Etat a exprimé sa confiance à ce que les relations d’amitié et de coopération entre l’Azerbaïdjan et la Moldavie seraient désormais développées et élargies conformément aux intérêts des deux peuples.

Le président Ilham Aliyev a souhaité une bonne santé, plein succès à son homologue moldave, ainsi que la paix et le bien-être au peuple moldave ami.