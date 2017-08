Les ministères de la Défense, des Situations d'urgence et le Parquet général ont publié un communiqué sur l'incendie survenu dans une base militaire

Bakou, 27 août, AZERTAC

Les services de presse des ministères de la Défense, des Situations d'urgence et du Parquet général de la République d'Azerbaïdjan ont publié un communiqué sur l'incendie survenu dans une base militaire du Ministère de la Défense.

Il est stipulé dans le communiqué que des explosions sont survenues dans un dépot d'armes d'une base militaire du Ministère de la Défense provoquées par un incendie qui s'est produit le 27 août vers 9 heures du matin.

Selon l'instruction du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a été mise en place une commission composée de représentants des ministères de la Défense, des Situations d'urgence, de l'Intérieur, de la Santé, du Service national des frontières, du Parquet général, des autorités exécutives locales et d'autres institutions gouvernementales, afin de déterminer les causes de l'incident et de prendre des mesures de sécurité.

Des habitants et des militaires ont été évacués de la base militaire vers des lieux sûrs.

A 13 heures, six personnes ont été légèrement blessées. Pas d'information sur d'autres blessés ou morts.

Des habitants ont également été évacués des villages de Sitaltchaï, Gilazi, Mammadhassan et Chouraabad, situés près de la base militaire. Ils ont été installés dans des camps temporaires du Ministère des Situations d'urgence.

Une enquête a été ouverte après l'incident.

Le president de la République d'Azerbaïdjan est informé de façon régulière sur les mesures urgentes prises.