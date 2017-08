La propagation de l'incendie à d'autres parties et des explosions dans une base militaire a été évitée

Bakou, 27 août, AZERTAC

Comme nous l'avons déjà annoncé, des explosions suivies d'incendies ont été survenues le 27 août vers 9 heures du matin dans une base militaire du Ministère de la Défence.

Il est stipulé dans un nouveau communiqué des services de presse des ministères de la Défense, des Situations d'ugence et du Parquet général envoyé à l'AZERTAC que grâce aux mesures urgentes complexes prises par les institutions compétentes mobilisées sur l'instrution du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, la propagation de l'incendie à d'autres parties et des explosions a été évitée vers 17 heures.

Des employés de la division d'ingénieurs impliqués dans le territoire de la base militaire du Ministère de la Défense, ainsi que des collaborateurs et des moyens des services de Lutte contre l'incedie et de Sauvetage à haut risque du Ministère des Situations d'urgence, des Forces de la défense civile et de l'Agence nationale azerbaïdjanaise de lutte contre les mines (ANAMA) poursuivent des mesures pertinentes pour détecter et neutraliser des éclats dispersés suite à l'explosion et des munitions non explosées.

Dans le même temps, 5 militaires sur 6 hospitalisés sont sortis de l'hôpital. L'état de santé de l'autre militaire n'est pas grave.

En plus, l'autoroute Gouba-Bakou, bloquée à cause de l'incendie depuis matin, a été rouverte à la circulation.