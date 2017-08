La BERD termine l’examen final du projet sur l’octroi d’un crédit à TANAP

Bakou, 28 août, AZERTAC

La Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) a terminé l’examen final du projet d’octroi d’un financement de 500 millions de dollars pour la construction du gazoduc Transanatolien (TANAP) qui acheminera le gaz azerbaïdjanais vers l’Europe à travers la Turquie, rapporte l’AZERTAC selon la Banque.

La décision serait approuvée lors de la réunion du conseil d’administration du 18 octobre prochain.

La construction du gazoduc Transanatolien devrait coûter au total 8,6 milliards de dollars. La Banque Mondiale a d’ores et déjà validé un financement de l’ordre de 800 millions de dollars et la Banque asiatique de développement un financement de 600 millions de dollars.

Pour la BERD, ce projet est essentiel pour la sécurité énergétique de la Turquie et de l’Europe et il enrichira la diversité de l’offre sur les marchés du gaz naturel. Le gazoduc TANAP formera la partie principale du gazoduc européen « Corridor gazier Sud ». Sa construction permettra l’emploi de plus de neuf mille personnes, dont 300 seront des emplois définitifs.

Le crédit de la BERD sera alloué à la société azerbaidjanaise «Corridor gazier Sud», dont 51% appartiennent à l’Etat azerbaidjanais et 49% à la SOCAR, Société nationale des pétroles de la République d’Azerbaïdjan, et qui investira au total 5 milliards de dollars pour le gazoduc TANAP.

Une fois en activité, le gazoduc TANAP aura, dans un premier temps, une capacité annuelle de 16 milliards de m3 de gaz, dont 6 milliards iront à la Turquie et 10 milliards à l’Europe. Le gaz devrait arriver en Turquie dès la deuxième moitié de 2018, alors que le gaz pour l’Europe devrait commencer à être livré avant 2020.

En cas de besoins, la capacité de TANAP pourra être élevée jusqu’à 31 milliards de m3 par an.

Les actionnaires du projet TANAP sont : la SAF Corridor gazier Sud (58%), BOTAS (30%) et bp (12%).