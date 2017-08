L’eurodéputé Azay Gouliyev : Tous les Etats doivent conjuguer leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme

Astana, 28 août, AZERTAC

Comme nous l'avons déjà annoncé, la 62e conférence de Pagoush portant sur les questions scientifiques et mondiales se tient à Astana. Organisée conjointement par le Sénat du parlement kazakh et le Ministère des Affaires étrangères, la conférence au sujet de «Vis-à-vis des nouvelles menaces nucléaires» rassemble près de 200 délégués provenant de 46 pays.

Dans son intervention à la réunion plénière de la conférence, Azay Gouliyev, député du Milli Medjlis, vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, a abordé un certain nombre de questions importantes.

Evoquant l’importance de la conférence de Pagoush, A. Gouliyev a noté que ce genre d'événement contribuait, avec la participation étroite des partenaires internationaux, à la non-prolifération des armes nucléaires, à la lutte contre le terrorisme et à la résolution des problèmes de sécurité régionale

Le député a indiqué que les organisations internationales avaient un rôle important dans la lutte contre le terrorisme. «Etant une organisation de sécurité et de coopération, l’OSCE crée de larges opportunités pour coopérer dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, le radicalisme, l'extrémisme et le terrorisme.

Le vice-président a marqué qu’une commission spéciale pour la lutte contre le terrorisme avait été créée au sein de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, soulignant l’importance d’impliquer les Etats-Unis, la Russie et un certain nombre de pays européens dans les activités de cette commission qui est une meilleure plateforme pour le dialogue et la coopération en matière de lutte contre le terrorisme international.

Enfin, Azay Gouliyev a répondu aux questions des participants et a échangé avec les experts.