La République de Corée accueillera l’ITU Telecom World 2017

Bakou, 29 août, AZERTAC

L’ITU Telecom World 2017 se tiendra du 25 au 28 septembre à Busan, en République de Corée.

L’ITU Telecom World est un évènement important et unique pour la société. Lors de ce forum, l’avenir des technologies d’information et de communication du monde font l’objet de discussions. Organisé par l’Union internationale des télécommunications de l’ONU (UIT), cet évènement rassemble les représentants des secteurs public et privé de différents pays.

ITU Telecom World 2017 comprendra une exposition internationale, qui présentera des nouvelles technologies dans tous les domaines, des villes intelligentes à la 5G, en passant par l'Internet des objets, l'automatisation, l'intelligence artificielle et bien d'autres choses encore.

Des débats sur les technologies, la politique et les stratégies menant au développement futur de l’économie numérique, seront aussi organisés en marge du forum.