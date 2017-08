Vœux du président de la République au peuple azerbaïdjanais pour la fête de l'Aïd al-Adha

Bakou, le 29 août 2017.

Mes chers compatriotes,

Je tiens à adresser à vous et à l’ensemble des Azerbaïdjanais du monde mes félicitations les plus sincères et mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès dans toutes vos entreprises à l’occasion de la fête de l'Aïd al-Adha.

L’Aïd al-Adha, symbole de la générosité, de l’humanisme et de l’égalité, est une fête sacrée qui invite les êtres humains à la miséricorde, la solidarité, la fraternité et l’humanisme. En ce jour sacré, les musulmans manifestent qu’ils sont prêts à tous les sacrifices pour Allah et la religion, les bonnes idées, font preuve de leur attachement aux valeurs morales, se sentent fiers d’être proches de Dieu tout-puissant.

L’Azerbaïdjan, comme une partie intégrante du monde musulman, a apporté, tout au long de l’histoire, des contributions exceptionnelles au développement de la culture islamique. Je tiens également à noter avec plaisir que l’Islam aussi a joué un rôle exceptionnel dans l’établissement de la coexistence exemplaire, de la paix et du climat multiculturel basés sur la confiance et le respect mutuel dans la société multinationale et multiconfessionnelle en Azerbaïdjan.

Le peuple azerbaïdjanais a toujours respecté et a été fidèle aux valeurs morales et traditions nationales, a célébré avec grand enthousiasme des cérémonies religieuses, y compris la fête de l’Aïd al-Adha. Pendant ces jours, les religieux de notre pays effectuent des rites, font des prières pour le bien-être et la prospérité de notre peuple et notre Etat, rendent hommage à la mémoire immortelle des enfants de la Patrie qui se sont sacrifiés dans la lutte pour l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Je suis convaincu que cet Aïd al-Adha aussi sera un triomphe de l’unité spirituelle nationale, de bonnes actions, des sentiments de compassion et de miséricorde.

Mes chers frères et sœurs,

Je renouvelle à chacun d’entre vous mes vœux de santé, de même que je souhaite le bonheur à vos familles et l'abondance dans vos foyers.

Bonne fête de l’Aid al-Adha !

Ilham Aliyev

Président de la République d'Azerbaïdjan