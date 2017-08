Le président Ilham Aliyev a félicité le peuple azerbaïdjanais à l’occasion de l'Aïd al-Adha

Bakou, 30 août, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a adressé ses félicitations au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de l'Aïd al-Adha.

Il est stipulé dans le message de félicitations que l’Islam, qui constitue une page magnifique de la civilisation mondiale par son démocratisme, son humanisme et ses valeurs universelles, a joué un rôle exceptionnel dans la formation et le développement national et culturel de la vision du monde de notre peuple, les valeurs et les traditions islamiques progressives ont toujours été respectées en Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat souligne que l'Aïd al-Adha, qui incarne le complètement de l’Islam en tant que religion et son envoi à l’humanité comme un moyen de salut spirituel et moral, est une fête invitant les êtres humains à la miséricorde, la solidarité et la fraternité. En ce jour sacré, les musulmans manifestent qu’ils sont prêts à tous les sacrifices pour Allah, reçoivent l’opportunité de vivre la joie de la proximité de Dieu tout-puissant.

Il est également noté que le peuple azerbaïdjanais respecte toujours ses valeurs et ses traditions nationales et spirituelles. Toutes les cérémonies religieuses, y compris la fête de l’Aïd al-Adha sont célébrées avec grand enthousiasme chaque année. Des sacrifices sont offerts à Dieu, des actions de bienfaisance sont organisées, des prières sont faites pour la prospérité et le bien-être de l’Etat, la mémoire inoubliable des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan est commémorée sur l’ensemble du territoire du pays.

Le message du chef de l’Etat se termine par ces mots : «Mes chers sœurs et frères, je renouvelle à chacun d’entre vous mes vœux de santé, de même que je souhaite le bonheur à vos familles et l'abondance dans vos foyers.

Bonne fête de l’Aid al-Adha !».