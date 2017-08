Kaïrat Abdrakhmanov : Les relations Kazakhstan-Azerbaïdjan s’appuient sur l’amitié historique, le respect et la confiance mutuels

Bakou, 30 août, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, et le ministre kazakh des Affaires étrangères, Kaïrat Abdrakhmanov, ont procédé à un échange de lettres de félicitations à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, rapporte dans un communiqué le Ministère des Affaires étrangères.

Dans la lettre adressée à son homologue, Elmar Mammadyarov souligné que les relations séculaires historiques et culturelles, le respect mutuel et l’amitié à long terme avaient jeté les bases de la coopération de haut niveau entre les deux pays. Le ministre ajoute qu’après avoir été établies, les relations diplomatiques couvrant tous les domaines avaient toujours servi au développement de la coopération mutuellement bénéfique.

İl porte à l’attention que des décisions importantes sur le développement futur de la coopération avaient été prises lors de l’entretien du président Noursoultan Nazarbaïev avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev pendant sa visite en Azerbaïdjan l’année courante.

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise se dit sûr que l’activité diplomatique visant la mise en œuvre des décisions susmentionnées sera poursuivie de façon réussie et efficace dans les années à venir. E.Mammadyarov salue également le soutien que le côté kazakh apporte au niveau bilatéral et multilatéral à la position équitable de l’Azerbaïdjan concernant le règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh sur la base des principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et d’inviolabilité de ses frontières internationalement reconnues.

Pour sa part, le ministre Kaïrat Abdrakhmanov écrit que le dialogue politique de haut niveau, le respect traditionnel et la confiance mutuelle fondés sur l’amitié historique entre les deux pays ont été les principales réalisations de la coopération Kazakhstan-Azerbaïdjan au cours de la période écoulée.

Enfin, le ministre kazakh souligne que les contacts mutuels à tous niveaux ont conduit à l’élargissement de la coopération multilatérale. À ce titre, il évoque la discussion des questions actuelles lors de la visite du président Noursoultan Nazarbaïev en Azerbaïdjan en avril dernier et fait savoir que leur réalisation donnerait une forte impulsion aux efforts communs destinés au développement ultérieur du partenariat stratégique.