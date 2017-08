24 ans se sont écoulés depuis l'occupation de la région de Goubadly

Bakou, 31 août, AZERTAC

Créée le 14 mars 1933, la région de Goubadly est composée du chef-lieu (Goubadly) et de 93 villages. Cette région dont le territoire s’étend sur une superficie de 802 km², compte 37,9 mille habitants (01.04.2013).

Goubadly est à 403 km de Bakou. Située au sud-est du plateau de Karabagh, au sud-ouest de la République d’Azerbaïdjan, elle partage ses frontières avec la République d’Arménie (120 km) et les régions de Khodjavend (45 km), Lacthine, Djabraïl, Zenguilan.

La nature de Goubadly est magnifique. Une réserve nationale y a été créée en 1969. Il y avait 13,2 mille hectares de forêts dans la région. La flore: le chêne, le charme, le pommier, le poirier, le noisetier, le néflier, le cornouiller, l’aubépine. Oiseaux : perdrix rouge, des faisans, des pigeons. La région était connue pour ses ruisseaux, ses cascades, ses sources.

Deux grandes rivières – Hekeri et Berguchad traversent la région. Hekeri prend sa source à Kelbedjer. De nombreux ruisseaux la rejoignent avant qu’elle se jette dans l’Araxe.

La rivière de Berguchad prend sa source dans les montagnes d’Erikli. Elle est alimentée par les rivières de Deli, Cheki, Sisyan, Takhtakorpu, Dachly Dere, Bekhtiïarly et Agha. Berguchad se jette elle aussi dans la rivière d’Araxe non loin du village de Garalar.

Son relief est essentiellement montagneux. Les montagnes sont couvertes de forêts denses. Les sources chaudes dans les montagnes de Hertiz et de Senguer ont des propriétés médicinales. L’élevage, le tabac et les céréales occupaient une place importante dans l’économie de la région. Une grande mine d’agates qui n’a pas encore été exploitée, était découverte à Goubadly.

Goubadly et les villages environnants faisaient partie de la région administrative du Karabagh même au XVIIIe siècle. Plus tard, après la création de la province de Yelizavetpol en 1868, Goubadly a été inclus à Zenguezour. Elle est bordée par les régions arméniennes Gorous et Gafan et celles azerbaïdjanaises Zenguilan, Djabraïl, Latchine et Khodjavend.

La ville de Goubadly est située sur la rive de Bazartchay, au sud-est du plateau de Karabagh. Dans la région, il y avait 62 institutions et entreprises: usine d'asphalte, usine de volaille, carrière de pierre, usine de confection, usine pilote «Neftgazavtomat» et d’autres entreprises industrielles.

21 écoles secondaires, 26 écoles de 8 ans, 15 écoles primaires, un établissement d’enseignement par correspondance étaient à la disposition des habitants de Goubadly. Chaque année, environ 300 élèves maîtrisaient différentes spécialités à l’école professionnelle №126 dans le village de Khanlyg.

4 hôpitaux et 33 établissements de santé rendaient service aux habitants de Goubadly. Il y avait 111 institutions culturelles et éducatives, y compris 60 bibliothèques, 10 maisons culturelles, 28 clubs, 6 clubs de voitures, 23 cinémas etc.

Des centraux téléphoniques automatiques fonctionnaient dans le bourg de Goubadly, ainsi que les villages de Teïmour, Muskanly, Balasoultanly, Tchardakhly, Achaghy Mollou et Gaïaly.

La région de Goubadly a été occupée le 31 août 1993 par les forces armées arméniennes.

Au cours des dernières années avant l’occupation, des dizaines de nouveaux bâtiments résidentiels et publics, des jardins, des avenues, des places, des ponts, des routes avaient été construits dans des bourgs et des villages. De nouvelles écoles secondaires dans les villages de Tchepely, Dondarly, Mahrouzlou, Mouradkhanly, Balasoltanly, Tchardakhly, Garadjally, Gueuïerdjik, Gaïaly, Demirtchiler, Khendek, Garakichiler, Tarovlou, Achaghy Khodjasamly, Merdanbly, Padar, Giyasly, Abdalanly, Merler avaient ouvert elles aussi leurs portes avant l’occupation.

Un centre hospitalier, un centre commercial, un grand magasin, le marché, l’hôtel, la bibliothèque au centre de la région, une polyclinique dans le village de Mahrouzlou, un point médical dans le village de Garalar, les bibliothèques dans les villages Khodjik, Ichygly, Dilely, Muskanly avaient été construits avant l’occupation. Dans la région, Il y avait environ 30 bâtiments administratifs au centre-ville.

Une nouvelle route desservant les villages d’Aligoulououchaghy, Hekeri (région de Zenguilan), Khanlyg, Eyin, Ferdjan, Mirler, Demirtchiler, Hertiz, Tcherely, Mouradkhanly, Garadjally, Eyvazly et Youkhary Mollou, avait été mise en service. Les routes entre Khanlyg-Youkhary Mollou, Oulachly-Mahrouzlou, Guezïan-Khodjahan et d’autres avaient été reconstruites. Les ponts Goubadly-Dondarly, Sariyatag-Padar, Garalar-mahrouzlou, Teïmour Muskanly - Balahesenli Mahmoudlou-Hadjili avaient relié les rives séparées. Les habitants de Goubadly poursuivaient avec enthousiasme les travaux d’aménagement et d’édification.