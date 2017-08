Bakou : une conférence en marge de l’AP Euronest

Bakou, 31 août, AZERTAC

A l’initiative de la délégation du Milli Medjlis auprès de l’Assemblée parlementaire Euronest, une conférence sur le thème «La santé des femmes et le rôle des parlements dans la promotion de l’égalité des sexes dans les pays du Partenariat oriental dans le cadre des 3e et 5e objectifs de développement durable» aura lieu le 22 septembre à Bakou en marge de l’AP Euronest.

L’évènement sera organisé conjointement par le Milli Medjlis, la Commission des questions sociales, de l’éducation, de la culture et de la société civile de l’AP Euronest, le Bureau de l’ONU à Bakou et le Forum parlementaire européen sur la population et le développement.

Des députés des pays membres du Parlement européen et de l’AP Euronest, des représentants des Nations Unies, des délégués de l’Union interparlementaire du Forum parlementaire européen sur la population et le développement et des experts internationaux seront présents à cette conférence.