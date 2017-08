Ministère des Affaires étrangères : La visite illégale d’un député canadien sur les territoires occupés de l’Azerbaïdjan est une nouvelle provocation politique de l’Arménie

Bakou, 31 août, AZERTAC

La visite illégale du membre du parlement canadien Tony Clement sur les territoires de l’Azerbaïdjan occupés par les forces armées arméniennes est une nouvelle provocation politique de l’Arménie. C’est ce qu’a souligné dans un communiqué Hikmet Hadjiyev, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan.

«Cette visite illégale de Tony Clement a été organisée par le Comité national et le lobbying arméniens du Canada avec lesquels il entretient des relations étroites en contrepartie d’un intérêt financier. Accusée à plusieurs reprises de corruption, cette personne tente de dissimuler l’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, sa politique de nettoyage ethnique sanglant et de les justifier, en se rendant aux territoires occupés de l’Azerbaïdjan.

Dans le même temps, il essaye de gagner le soutien financier du lobbying arménien du Canada lors des prochaines élections.

Ses actes accompagnés de violation de la législation azerbaïdjanaise, des normes et principes du droit international et qui sont loin des valeurs ethnico-morales et humanistes, doivent, en premier lieu, être jugées comme un non-respect des traditions parlementaires canadiens et de ses électeurs. On espère que la commission d’éthique du parlement canadien examinera ses actions au-delà du pays.

Le Ministère des Affaires étrangères d’Arménie présente délibérément comme membre du parlement canadien Majed el-Shafie, responsable d’une ONG, qui avait accompagné Tony Clément lors de son déplacement.

On appelle Majed el-Shafie, qui s’occupe de la questions sur les droits des minorités religieuses, à accorder de l’attention à la transformation de l’Arménie en un seul pays monoethnique dans le monde, au nettoyage ethnique de plus de 300 mille Azerbaïdjanais (population musulmane) en Arménie, à la persécution des Yézidis, des Asaris et des, Molokans russes dans ce pays, à l’intolérance envers l’activité de toutes les églises et communautés chrétiennes, sauf l’église grégorienne arménienne, au pillage des monuments culturels et religieux dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan.

L’inquiétude et l’insatisfaction de l’Azerbaïdjan sur cette question ont été transmises au Ministère des Affaires étrangères et au Parlement du Canada.

Les noms de ces deux personnes seront inclus dans la liste des personnes indésirables.