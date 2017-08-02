2 августа наступил День экологического долга

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Всемирный день экологического долга — это дата, когда ежегодная потребность человечества в природных ресурсах превышает то, что Земля может воспроизвести за целый год.

Человечество в среду, 2 августа, исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов Земли и начало «жить в долг». Об этом сообщил научный центр Global Footprint Network, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на 360tv.ru.

Экологи пояснили, что к этому дню мир исчерпал свои ресурсы и все, что люди «потребят в этом году после 2 августа, будет украдено у будущих поколений». Научное сообщество считает, что задача политиков — «не допустить этого».

По словам специалистов, перерасход ресурсов влечет за собой исчезновение лесов, потерю биоразнообразия, засуху, нехватку питьевой воды, эрозию почв и рост углекислого газа в атмосфере. Выбросы парниковых газов составляют больше половины от общего негативного воздействия на природу.

Ученые отметили, что люди стали быстрее расходовать свои ресурсы, чем раньше. Статистика показала, что 2016 году человечество начало жить «в кредит» с 3 августа, в 2015 — с 4 августа, а десять лет назад эта дата пришлась на 15 августа.