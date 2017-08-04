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    AZAL призывает покупать авиабилеты только у доверенных партнеров авиакомпании

    04.08.2017 [18:49]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    Закрытое акционерное общество AZAL призывает покупать авиабилеты только у доверенных партнеров авиакомпании.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе авиакомпании, в последнее время со стороны AZAL были зафиксированы и пресечены попытки продажи авиабилетов с украденных кредитных карт.

    Мошенники под видом скидки предлагали клиентам сделку и через украденные карты покупали авиабилеты авиакомпании.

    AZAL призывает пассажиров приобретать авиабилеты только у доверенных официальных партнеров авиакомпании либо напрямую через сайт авиакомпании.

    Список агентств, имеющих официальное право продаж билетов на авиаперевозки AZAL на территории Азербайджана представлен на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/article/31082015

    AZERTAG.AZ :AZAL призывает покупать авиабилеты только у доверенных партнеров авиакомпании
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