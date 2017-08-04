AZAL призывает покупать авиабилеты только у доверенных партнеров авиакомпании
AzerTAg.az
Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ
Закрытое акционерное общество AZAL призывает покупать авиабилеты только у доверенных партнеров авиакомпании.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе авиакомпании, в последнее время со стороны AZAL были зафиксированы и пресечены попытки продажи авиабилетов с украденных кредитных карт.
Мошенники под видом скидки предлагали клиентам сделку и через украденные карты покупали авиабилеты авиакомпании.
AZAL призывает пассажиров приобретать авиабилеты только у доверенных официальных партнеров авиакомпании либо напрямую через сайт авиакомпании.
Список агентств, имеющих официальное право продаж билетов на авиаперевозки AZAL на территории Азербайджана представлен на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/article/31082015
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