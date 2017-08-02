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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Apple планирует прорыв в области дополненной реальности

    02.08.2017 [17:31]

    Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    Американская корпорация Apple планирует в ближайшее время представить своим поклонникам прорывные решения в области дополненной реальности. Не исключено, что инновационные решения могут быть реализованы в следующих моделях iPhone.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой dni24.com, новые инструменты в области дополненной реальности могут быть применены не только в компьютерных играх, но и в сфере образования, промышленности и здравоохранения. Более того, инновационные технологии позволят визуально представить дизайнерские решения. Некоторые приложения и опции AR-ready могут быть включены в новые модели "яблочных" смартфонов уже в 2017 году.

    Впервые Apple использовали дополненную реальность при разработке своей операционной системы iOS. Специальные инструменты, вшитые в оболочку iOS, позволяют создавать новые сервисы и приложения. Ранее "яблочная" корпорация заявляла о намерении выйти за пределы производства исключительно гаджетов. Технологии дополненной реальности выведут Apple на новый уровень развития.

    AZERTAG.AZ :Apple планирует прорыв в области дополненной реальности
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