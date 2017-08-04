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    Apple приступила к массовому производству нового iPhone

    04.08.2017 [21:04]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    Корпорация Apple запустила конвейерное производство новой модели iPhone.

    Об этом на своей страничке в Twitter сообщил инсайдер Стив Хаммерстоффер.

    По его словам, в настоящее время корпорация Apple уже приступила к массовому производству новой модели iPhone. Пока работы идут согласно графику, задержка выхода нового девайса не ожидается.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой runews24.ru, презентация нового iPhone должна будет состояться осенью текущего года.

    Ожидается, что iPhone 8 получит 5,8-дюймовый дисплей, корпус из нержавеющей стали и стекла, а также возможность беспроводной зарядки. Предполагается, что в продаже будут доступны гаджеты на 64 гигабайта и 256 гигабайтов виртуальной памяти.

    AZERTAG.AZ :Apple приступила к массовому производству нового iPhone
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