Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Представитель одной из самых крупных и влиятельных аффинажных компаний мира, швейцарской компании Argor-Heraeus, сотрудничающей с ЗАО AzerGold, Фейдон Стаматопулос находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе ЗАО, представитель компании посетил Човдарское горноруднодобывающее предприятие в Дашкесане, ознакомился с принципами работы и производственным процессом. Фейдон Стаматопулос высоко оценил деятельность ЗАО, отметив, что осуществляемые на производстве в Човдар работы соответствуют принятым международным стандартам.

На встрече представителя Argor-Heraeus с председателем правления ЗАО AzerGold Закиром Ибрагимовым стороны осуществили обмен мнениями по расширению сотрудничества и реализации новых проектов.

Отметим, что ЗАО AzerGold в июне текущего года планирует отправку в Швейцарию на аффинаж еще 67 золотосеребряных сплавов, изготовленных на Човдарском предприятии, с последующей продажей на международной бирже полученных чистых драгоценных металлов. Только в прошлом месяце ЗАО удалось привлечь в экономику страны около 35 миллионов манатов, осуществив продажу 66 золотосеребряных сплавов, аффинированных в Швейцарии компанией Argor-Heraeus. AzerGold планирует до конца года получить от реализации золота и серебра 145 миллионов манатов дохода.