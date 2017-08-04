Азербайджан принимает очередную Всемирную скаутскую конференцию и Всемирный молодёжный Скаутский Форум

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Азербайджан в очередной раз принимает важные международные мероприятия мирового масштаба.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с 7 по 10 августа 2017 года в Габале пройдёт 13-й Всемирный молодёжный скаутский форум, а с 14 по 18 августа в Баку состоится 41-я Всемирная скаутская конференция, в работе которой ожидается участие более 1500 представителей Всемирной организации скаутского движения (ВОСД) из 157 стран.

Кроме того, ожидается участие высокопоставленных гостей из различных стран. Мероприятия состоятся при поддержке Министерства молодёжи и спорта Азербайджана. В феврале 2013 года Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на роль принимающей стороны ключевых мероприятий ВОСД – Всемирной скаутской конференции и Всемирного молодежного скаутского форума, которые проводятся каждые три года, и по итогам выборов был объявлен страной-победителем.

Участники Всемирного скаутского молодёжного форума в Габале обсудят темы молодёжного лидерства, активной гражданской позиции, влияние скаутинга на глобальные изменения в мире, а также проведут обмен опытом по вопросам реализации молодёжных программ между всеми участниками мероприятия. Всемирная скаутская конференция состоится в Бакинском Конгресс-центре и Центре Гейдара Алиева. Основными темами обсуждения будут дальнейшее развитие скаутских организаций, формирование стратегии и их деятельности, а также выборы председателя и членов руководящих органов организации на будущий период.

Отметим, что 13-й Всемирный молодёжный скаутский форум и 41-ая Всемирная скаутская конференция будут первыми, настолько крупными по масштабам мероприятиями, которые пройдут в Евразийском скаутском регионе, и вторыми такого уровня в странах мусульманского мира.

Напомним, что с 2000 года во Всемирной организации скаутского движения нашу страну представляет Ассоциация скаутов Азербайджана.