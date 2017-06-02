    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    Азербайджанская делегация примет участие в 106-й сессии Международной конференции труда

    02.06.2017 [18:43]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

    5 июня в Женеве с участием представителей правительств государств-членов Международной организации труда (МОТ) и социальных партнеров начнет работу 106-я сессия Международной конференции труда.

    Нашу страну на сессии будет представлять делегация под руководством министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова. В состав азербайджанской делегации войдут руководящие работники Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и Конфедерации профсоюзов.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, на повестке дня мероприятия будут заслушаны доклады генерального директора МОТ и председателя Руководящего органа, рассмотрены выполнение Конвенции и рекомендаций МОТ, обсуждены стратегические цели доклада «Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и жизнестойкости: Рекомендация 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71)», а также принятой в 2008 году Декларации МОТ «О социальной справедливости в целях справедливой глобализации» и др.

    На пленарном заседании сессии, которая пройдет 7 июня, предусмотрено выступление главы азербайджанской делегации Салима Муслимова.

    В рамках мероприятия планируется провести ряд встреч с генеральным директором МОТ и другие руководящие лица, а также с руководителями делегаций государств-членов, которые примут участие в сессии.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанская делегация примет участие в 106-й сессии Международной конференции труда
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    96,3 процента обращений в Информационные центры Минтруда носило информационный характер
    01.06.2017 [17:30]
    96,3 процента обращений в Информационные центры Минтруда носило информационный характер
    Выплачены единовременные денежные пособия 1 143 лицам, отбывшим наказание в учреждениях Пенитенциарных службы
    11.05.2017 [16:28]
    Выплачены единовременные денежные пособия 1 143 лицам, отбывшим наказание в учреждениях Пенитенциарных службы
    Обеспечена выплата работникам задержанных социальных выплат почти на 60 тысяч манатов
    03.05.2017 [14:28]
    Обеспечена выплата работникам задержанных социальных выплат почти на 60 тысяч манатов
    Обеспечена выплата работникам задержанных социальных выплат на 53 259 манатов
    14.03.2017 [13:09]
    Обеспечена выплата работникам задержанных социальных выплат на 53 259 манатов
    Другие новости раздела
    02.06.2017 [16:28]
    В текущем году электронными услугами Минтруда воспользовались свыше 4,5 миллиона раз
    02.06.2017 [12:00]
    Лейла Алиева встретилась с воспитанниками детского дома номер 2
    01.06.2017 [22:59]
    Для детей, лишенных родительской опеки, организована экскурсия в Центр по уходу за животными IDEA
    01.06.2017 [22:35]
    На бульваре дети бесплатно воспользовались аттракционами, прогулками на поездах и катерах
    Азербайджанская делегация примет участие в 106-й сессии Международной конференции труда