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    Азербайджанская сборная по пляжному футболу примет участие в отборочном туре чемпионата Европы

    07.08.2017 [13:53]

    Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

    Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие в первом этапе отборочного тура чемпионата Европы, который пройдет 9-14 августа в венгерском городе Шиофок.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в AФФА, команда также выступит во втором отборочном этапе в городе Варнемюнде (Германия) 23-28 августа.

    Азербайджанская сборная встретится с командами из Португалии, Беларуси, Польши, Германии, Италии и Украины.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанская сборная по пляжному футболу примет участие в отборочном туре чемпионата Европы
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