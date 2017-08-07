Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие в первом этапе отборочного тура чемпионата Европы, который пройдет 9-14 августа в венгерском городе Шиофок. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в AФФА, команда также выступит во втором отборочном этапе в городе Варнемюнде (Германия) 23-28 августа. Азербайджанская сборная встретится с командами из Португалии, Беларуси, Польши, Германии, Италии и Украины.

AZERTAG.AZ : Азербайджанская сборная по пляжному футболу примет участие в отборочном туре чемпионата Европы

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