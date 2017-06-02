    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    Азербайджанские авиаторы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

    02.06.2017 [11:35]

    Баку, 2 июня, Лачин Султанова, АЗЕРТАДЖ

    2 июня – профессиональный праздник работников гражданской авиации.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с этим коллективы Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары», Государственной администрации гражданской авиации и Национальной академии авиации посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

    Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанские авиаторы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Светлая память о выдающемся офтальмологе, академике Зарифе Алиевой вечно живет в сердцах
    15.04.2017 [13:04]
    Светлая память о выдающемся офтальмологе, академике Зарифе Алиевой вечно живет в сердцах
    Участники тур-акции «Узнаем нашу страну» посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны
    24.03.2017 [12:42]
    Участники тур-акции «Узнаем нашу страну» посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны
    Делегация Всемирного водного совета посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны
    15.03.2017 [12:36]
    Делегация Всемирного водного совета посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны
    Омбудсмен посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны
    07.03.2017 [12:53]
    Омбудсмен посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны
    Другие новости раздела
    02.06.2017 [13:07]
    Муфтий Москвы: Азербайджан выполнил очень важную и значимую миссию
    01.06.2017 [17:31]
    RİİB организовало для детей и молодежи курсы по изобразительному искусству
    31.05.2017 [13:38]
    От имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве организован ифтар
    31.05.2017 [13:08]
    ГРАФИК приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти в июне 2017 года
    Азербайджанские авиаторы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджанские авиаторы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева