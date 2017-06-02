Азербайджанские авиаторы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку, 2 июня, Лачин Султанова, АЗЕРТАДЖ

2 июня – профессиональный праздник работников гражданской авиации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с этим коллективы Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары», Государственной администрации гражданской авиации и Национальной академии авиации посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.