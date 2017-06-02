Азербайджанские авиаторы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
AzerTAg.az
02.06.2017 [11:35]
Баку, 2 июня, Лачин Султанова, АЗЕРТАДЖ
2 июня – профессиональный праздник работников гражданской авиации.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с этим коллективы Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары», Государственной администрации гражданской авиации и Национальной академии авиации посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.
Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
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