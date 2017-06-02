Азербайджанские гроссмейстеры отстают на пол очка от лидеров чемпионата Европы

Баку, 2 июня , АЗЕРТАДЖ

После трех туров на проходящем в столице Белоруссии чемпионате Европы без потерь идут девять шахматистов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на пол-очка от лидеров отстают сразу 45 участников, в том числе азербайджанские гроссмейстеры Ниджат Абасов и Аркадий Найдич. Два очка имеет в активе международный мастер Вугар Асадли и гроссмейстер Рауф Мамедов. У Эльтаджа Сафарли – 1,5 очка, одно очко набрал Орхан Абдулов, по пол балла имеют международный мастер Нармин Халафова, ФИДЕ мастер Кянан Гараев и Раван Алиев.

Четвертый из 11 туров соревнований состоится сегодня, 2 июня.

В соревновании принимают участие около 400 игроков из 38 стран, им предстоит провести 11 туров по швейцарской системе.

Чемпионат Европы - 2017 является отборочным соревнованием к следующему Кубку мира в Грузии. Согласно положению Международной шахматной федерации, на Кубок мира отбираются 22 лучших игрока турнира.