Азербайджанские спортсменки принимают участие в проходящем в Финляндии  чемпионате мира по борьбе среди юниоров

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

В финском городе Тампере продолжается чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

В четвертый день турнира ведут борьбу спортсменки в весовых категориях 48, 55, 63 и 72 кг.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, два члена нашей сборной участвуют в соревновании. В весовой категории 48 кг нашу страну представляет Тюркан Насирова, а в 55 кг – Лейла Гурбанова.

Первой соперницей Т.Насировой в 1/16 финала будет представительница Австрии Ким Марлис Гмейнер. Л.Гурбанова в 1/8 финала встретится с кореянкой Эунйонг Парк.