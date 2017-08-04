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    Азербайджанские спортсменки принимают участие в проходящем в Финляндии  чемпионате мира по борьбе среди юниоров

    04.08.2017 [12:02]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    В финском городе Тампере продолжается чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

    В четвертый день турнира ведут борьбу спортсменки в весовых категориях 48, 55, 63 и 72 кг.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, два члена нашей сборной участвуют в соревновании. В весовой категории 48 кг нашу страну представляет Тюркан Насирова, а в 55 кг – Лейла Гурбанова.

    Первой соперницей Т.Насировой в 1/16 финала будет представительница Австрии Ким Марлис Гмейнер. Л.Гурбанова в 1/8 финала встретится с кореянкой Эунйонг Парк.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанские спортсменки принимают участие в проходящем в Финляндии  чемпионате мира по борьбе среди юниоров
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