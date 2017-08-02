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    Азербайджанские спортсмены вышли в полуфинал чемпионата Европы по стрельбе

    02.08.2017 [16:49]

    Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    Члены сборной Азербайджана вышли в полуфинал смешанного командного соревнования по круговой стендовой стрельбе в рамках чемпионата Европы.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в полуфинале Азербайджан будут представлять Фуад Гурбанов и Регина Мефтахединова.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанские спортсмены вышли в полуфинал чемпионата Европы по стрельбе
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