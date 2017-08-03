Хельсинки, 3 августа АЗЕРТАДЖ В финском городе Тампере проходит чемпионат мира по вольной борьбе среди юниоров. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, азербайджанский вольник Афган Хашалов в весовой категории 55 кг завоевал бронзовую медаль. Другой наш спортсмен Гаджимурад Магомедсаидов в весовой категории 84 кг также занял третье место. Нигяр Джафарли собкор АЗЕРТАДЖ Хельсинки

AZERTAG.AZ : Азербайджанские вольники завоевали бронзовые медали в Тампере

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