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    Азербайджанские вольники завоевали бронзовые медали в Тампере

    03.08.2017 [10:46]

    Хельсинки, 3 августа АЗЕРТАДЖ

    В финском городе Тампере проходит чемпионат мира по вольной борьбе среди юниоров.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, азербайджанский вольник Афган Хашалов в весовой категории 55 кг завоевал бронзовую медаль. Другой наш спортсмен Гаджимурад Магомедсаидов в весовой категории 84 кг также занял третье место.

     

    Нигяр Джафарли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Хельсинки

    AZERTAG.AZ :Азербайджанские вольники завоевали бронзовые медали в Тампере
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