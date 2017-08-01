Азербайджанский Государственный театр юного зрителя и Калмыцкий Национальный драматический театр налаживают сотрудничество

Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

31 июля состоялась встреча директора Азербайджанского Государственного театра юного зрителя Мубариза Гамидова с гендиректором Калмыцкого Национального драматического театра Галиной Шураевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ТЮЗа, в ходе встречи стороны обсудили перспективы имеющегося сотрудничества, а также реализацию новых совместных проектов.

Участники встречи подчеркнули значимость роли театра в азербайджано-калмыцких культурных отношениях и большой интерес со стороны зрителей во время взаимных гастролей.

Кроме того, была отмечена необходимость в расширении договора о театральном сотрудничестве в наступающем сезоне путем заключения контрактов по реализации новых проектов, постановок, режиссуре.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем налаживании связей между театральными коллективами Азербайджана и России.