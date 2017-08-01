Азербайджанский Национальный драматический театр примет участие в Международном фестивале в Болгарии

Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

Коллектив Азербайджанского Национального драматического театра выступит на Международном фестивале моноспектаклей в болгарском городе Варна.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу азербайджанского театра, фестиваль пройдет 2-8 августа.

Азербайджанский театр представит на фестивале спектакль по мотивам монопьесы «Иуда» заслуженного артиста республики Айшада Мамедова в постановке Анара Бабалы.

Участие и показ спектакля состоится 7 августа при организации Министерства культуры и туризма и Союза театральных деятелей Азербайджана.

Напомним, что фестиваль моноспектаклей носит традиционный характер. В работе фестиваля примут участие театральные коллективы из России, Украины, Швейцарии, Грузии, Канады и др.