    • / КУЛЬТУРА

    КУЛЬТУРА


    Азербайджанский Национальный драматический театр примет участие в Международном фестивале в Болгарии

    01.08.2017 [18:15]

    Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

    Коллектив Азербайджанского Национального драматического театра выступит на Международном фестивале моноспектаклей в болгарском городе Варна.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу азербайджанского театра, фестиваль пройдет 2-8 августа.

    Азербайджанский театр представит на фестивале спектакль по мотивам монопьесы «Иуда» заслуженного артиста республики Айшада Мамедова в постановке Анара Бабалы.

    Участие и показ спектакля состоится 7 августа при организации Министерства культуры и туризма и Союза театральных деятелей Азербайджана.

    Напомним, что фестиваль моноспектаклей носит традиционный характер. В работе фестиваля примут участие театральные коллективы из России, Украины, Швейцарии, Грузии, Канады и др.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанский Национальный драматический театр примет участие в Международном фестивале в Болгарии
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    01.08.2017 [17:27]
    Филипп Киркоров: Я очень люблю Азербайджан
    01.08.2017 [17:08]
    Валерий Меладзе: Баку – это город красок и контраста
    01.08.2017 [16:30]
    Телеканал «Euronews»: «Азербайджанский гутаб: вкусный путеводитель» ВИДЕО
    01.08.2017 [16:07]
    Николай Басков: Главный лозунг фестиваля «Жара» - это музыка
    Азербайджанский Национальный драматический театр примет участие в Международном фестивале в Болгарии