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    КУЛЬТУРА


    Азербайджанский джазовый пианист Эльчин Ширинов выступит на Международном фестивале в Польше

    04.08.2017 [16:00]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    В польском городе Жоры с 10 по 20 августа состоится Международный фестиваль «Voicingers-2017».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт фестиваля, на «Voicingers-2017» примет участие и азербайджанский молодой джазовый пианист Эльчин Ширинов. Выступления Э. Ширинова вошли в программу концертов, которые запланированы на 14-20 августа.

    Э.Ширинов, который успешно использует в своем творчестве мотивы богатой азербайджанской народной музыки, является ярким представителем нового поколения джазовых музыкантов. Он известен удачными примерами синтеза пост-боп джаза с элементами азербайджанской народной и классической музыки.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанский джазовый пианист Эльчин Ширинов выступит на Международном фестивале в Польше
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