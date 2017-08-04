Азербайджанский джазовый пианист Эльчин Ширинов выступит на Международном фестивале в Польше
AzerTAg.az
04.08.2017 [16:00]
Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ
В польском городе Жоры с 10 по 20 августа состоится Международный фестиваль «Voicingers-2017».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт фестиваля, на «Voicingers-2017» примет участие и азербайджанский молодой джазовый пианист Эльчин Ширинов. Выступления Э. Ширинова вошли в программу концертов, которые запланированы на 14-20 августа.
Э.Ширинов, который успешно использует в своем творчестве мотивы богатой азербайджанской народной музыки, является ярким представителем нового поколения джазовых музыкантов. Он известен удачными примерами синтеза пост-боп джаза с элементами азербайджанской народной и классической музыки.
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