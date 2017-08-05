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    Баррель азербайджанской нефти стоит 53,98 доллара

    05.08.2017 [12:44]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Цена азербайджанской нефти снизилась.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена барреля нефти марки «АзериЛайт», упав на 0,49 доллара, составила 53,98 доллара.

    AZERTAG.AZ :Баррель азербайджанской нефти стоит 53,98 доллара
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