Баррель азербайджанской нефти стоит 53,98 доллара
AzerTAg.az
05.08.2017 [12:44]
Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ
Цена азербайджанской нефти снизилась.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена барреля нефти марки «АзериЛайт», упав на 0,49 доллара, составила 53,98 доллара.
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