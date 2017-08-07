Британская библиотека оцифровала блокнот Леонардо да Винчи
AzerTAg.az
07.08.2017 [12:27]
Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ
570 страниц записей из блокнота Леонардо да Винчи теперь можно полистать онлайн.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на rambler.ru, сделанные в 1480-1518 годах заметки представляют собой уникальную коллекцию чертежей, которая позволяет проследить процесс работы да Винчи над многими изобретениями.
Знать итальянский язык для этого совсем не обязательно, тем более что читать записи и со знанием языка трудно: да Винчи писал справа налево, используя зеркальную технику письма для повышения эффективности мышления.
Каждую страницу блокнота можно приблизить – это позволяет рассмотреть мельчайшие детали изображения.
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