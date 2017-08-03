Bugaboo предложил молодым родителям коляски по французской моде

Баку, 3 августа, AЗЕРТАДЖ

Голландский бренд Bugaboo выпустил лимитированную коллекцию детских колясок — Atelier, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Ленты.ру» По словам старшего разработчика Барбер Эббинге, линейка вдохновлена французской модой.

Для отделки люльки и капюшона использована ткань меланж оттенка лунного камня в сочетании с элементами отстрочек, выполненными из эко-кожи.

Модель дополнена стеганым черным вкладышем на сиденье, а ручки коляски и переноски сделаны из кожи ручной оплетки. Цены пока не названы.

Осенью 2015 года компания Diesel представила коляску, созданную в сотрудничестве с Bugaboo. Корпус выполнен из алюминия, коляска обтянута джинсовой тканью темно-синего цвета и дополнена специальной сумкой с функциональными карманами. Цена модели Bugaboo Buffalo составляет 1299 евро.