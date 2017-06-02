Бундесвер кусает локти от близорукости депутатов бундестага

Берлин, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Когда в июне 2016 года бундестаг принял скандальную резолюцию, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны "геноцидом армянского народа", депутаты не подумали, как это может отразиться на вопросах безопасности и борьбы с терриризмом. В ответ на позорную и антиисторическую резолюцию, правительство Турции ввело санкции в виде запрета немецким парламентариям посещать военнослужащих бундесвера в "Инджирлике".

"Инджирлик" — турецкая авиабаза со взлетно-посадочной полосой протяженностью 3048 метров. В соответствии со специальной договоренностью между Вашингтоном и Анкарой, базой пользуются преимущественно американские ВВС. В годы «холодной войны» именно отсюда стартовали самолеты-разведчики U-2 для полетов над территорией Советского Союза. Во время ливанского кризиса 1958 года здесь базировались до 150 боевых самолетов ВВС США, а после терактов 11 сентября 2001 года "Инджирлик" стал главной перевалочной базой для снабжения и поддержки американских войск в их операциях в Афганистане и в Ираке, а с июля 2015 года — в Сирии.

В декабре 2015 года — после терактов в Париже — германский бундестаг решил присоединиться к международной коалиции, ведущей вооруженную борьбу против террористической группировки "Исламское государство". Месяц спустя на "Инджирлик" были отправлены шесть самолетов-разведчиков "Торнадо", оборудованных специальной оптикой, и один самолет-заправщик Airbus A310 MRTT. В общей сложности на авиабазе, включая пилотов, находятся 268 военнослужащих бундесвера. Расходы министерства обороны ФРГ на оборудование на базе немецкой полетной зоны, сооружение штаба, системы обеспечения и жилых помещений составили около 65 млн евро.

Визиты депутатов к солдатам, откомандированным в другие страны, — немецкая специфика. Бундесвер называют парламентской армией, потому что отправлять солдат в зарубежные миссии — миротворческие, военные, по поддержанию порядка или сугубо гуманитарные — правительство имеет право только с разрешения бундестага. Поэтому депутаты чувствуют повышенную ответственность за "своих" солдат и считают своим долгом регулярно бывать у тех, кто несет службу вдали от родины.

Еще больше проблем возникло после попытки инспирированного из зарубежа государственного переворота в Турции летом 2016 года. В Германии вновь перепутали причину со следствием и поспешили с критикой в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана за меры по искоренению рецедивов, одновременно предоставляя политическое убежище находящимся в ФРГ турецким военнослужащим-предателям.

В результате запреты на поездки немецких парламентариев на "Инджирлик" стали следовать один за другим. Депутаты возмутились. Сейчас они требуют передислоцировать немецкий контингент в другую страну, вновь не понимая, чем это может обернуться для международной коалиции и в целом для НАТО.

Однако возможности парламентариев распоряжаться "своей" армией ограничены. Они могут аннулировать выданный ранее правительству мандат на "Инджирлик", но не изменить его, скажем, поменять место дислокации контингента с Турции на какую-нибудь другую страну. Аннулировать мандат депутаты не хотят, считая, что участие бундесвера в международной антитеррористической коалиции правильно, миссию следует продолжать. Поэтому они требуют от министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен представить бундестагу на утверждение план передислокации самолетов ВВС Германии, пилотов и обслуживающего персонала с турецкой базы "Инджирлик" в другую страну. В какую именно — об этом они вновь не подумали.

В общем, Германия загнала себя в тупик. Вот какими могут оказаться для армии последствия от принятия депутатами одной безответственной резолюции.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин