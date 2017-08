Чехия меняет название в Фейсбуке

Прага, 6 августа, АЗЕРТАДЖ

С учетом концепции единого представления Чешской Республики за рубежом, на днях была обновлена страница Чехии в Facebook. Вследствие переименования портала czech.cz на czechia.eu первоначальная страница сменит название с "Czech.cz - the official profile of the Czech republic" на "Czechia.eu - profile of the Czech republic".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно правилам Facebook, страницу невозможно переименовать сразу, поэтому на данный момент используется временный заголовок Czechia.eu. Информация на странице будет представлена на английском языке. Основными направлениями станут экономика, культура и политика Чешской Республики и вопросы международной политики

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

Прага