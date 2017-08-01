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    Чешский спортсмен одержал победу в соревновании по стрельбе на круглом стенде

    01.08.2017 [19:27]

    Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

    Победителем индивидуальных соревнований по стрельбе на круглом стенде среди мужчин в рамках проходящего в Баку чемпионата Европы стал чех Милош Славичек.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, набрав 54 (11) очка, представитель Чехии поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета.

    Серебряная медаль досталась итальянскому спортсмену Габриэлю Россетти, показавшему результат 54 (9) очка.

    Шведский стрелок Стефан Нильсон, набрав 43 очка, выиграл бронзовую медаль.

    AZERTAG.AZ :Чешский спортсмен одержал победу в соревновании по стрельбе на круглом стенде
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