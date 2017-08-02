Что мы знаем и не знаем о молочной диете?

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Молоко - популярный продукт, известный каждому человеку с раннего детства. Не случайно новорожденный ребенок первые несколько месяцев питается только молоком. По мере взросления мы перестаем пить молоко и употреблять кисломолочные продукты в таких больших количествах, как это было в младенчестве. Однако для гармоничного развития молочные продукты нужны каждому человеку и в его «взрослой» жизни, ведь в составе молока имеется много полезных веществ.

Популярность молочных диет во многом обусловлена высокой степенью полезности молочных продуктов. Вот список причин, почему следует прибегать к молочной диете, сообщает АЗЕРТАДЖ.

1. Отличный источник питательных веществ

В состав молока входят такие витамины как: А, В1, В2, В4, В6, В8, В12, К, D, Е и РР, а также калий, кальций, йод укрепляют организм, помогая ему в дальнейшей борьбе против лишних килограммов и способствуя улучшению состояния мышечной и костной системы другие. Данным составом витаминов вряд ли может похвастаться какой-либо иной продукт.

2. Питательный завтрак, обед и ужин с минимальным количеством калорий и жира

Именно способность поддерживать оптимальный баланс витаминов и прочих питательных веществ в организме ставит их в разряд безопасных для использования в достаточно жестких диетах. Для достижения оптимального результата и наименьшего вреда для здоровья, в похудении должны использоваться молоко и молочные продукты со средней или низкой степенью жирности, но не обезжиренные.

3. Безопасность ваших мышц и костей

Благодаря содержащимся в молоке белкам, наш организм насыщается необходимыми аминокислотами, которые в свою очередь не вырабатываются организмом самостоятельно. В то же время, молоко и молочные продукты имеют в своем составе уникальные аминокислоты и белки, важные для построения и питания новых клеток мышечной, костной и нервной ткани. Регулярное употребление производных молока позволяет поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата и функциональность суставов. Диета на молоке и молочных продуктах с соблюдением оптимального темпа тренировок позволяет нарастить мышцы и предупредить отвисание кожи.

4. Быстрое жиросжигание

За счет минимальной калорийности продуктов и высокого содержания в них белка, организму требуется большое количество энергии для переработки молока и его производных. Это обеспечивает активную работу по переработке имеющихся и поступающих жиров, за счет чего и достигается высокий жиросжигающий эффект, который позволяет сбросить до 7 килограмм лишнего веса за неделю.

При этом стоит помнить, что при малейших признаках недомогания молочную диету необходимо сразу же прекратить. В качестве симптомов могут выступать: мигрень и головокружения; несварение желудка; тошнота и вздутие; запор; боли в области желчного пузыря и поджелудочной железы; боли в кишечнике; изменение цвета кожи и др.