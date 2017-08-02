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    Casadei украсила кроссовки рыбой

    02.08.2017 [18:28]

    Баку, 2 августа, AЗЕРТАДЖ 

    Итальянская фирма Casadei показала несколько моделей обуви из летней коллекции. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Lenta.ru, модели представлены в нескольких вариантах — белые кожаные кроссовки с яркими аппликациями в виде рыбок и атласные сникеры с ярким тропическим принтом. Задник моделей украшает контрастная вставка из металлизированной кожи. обувь уже появилась в продаже и представлена в фирменных магазинах.

    Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1958 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.

    В конце мая 2017 года марка показала коллекцию Happy Summer. В нее вошли босоножки на танкетке и высоком каблуке, а также летние модели на плоском ходу — эспадрильи и шлепки. Модели выполнены в сочных цветах: тибетском оранжевом, китайском синем и цвете фукции.

    AZERTAG.AZ :Casadei украсила кроссовки рыбой
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    Casadei украсила кроссовки рыбой