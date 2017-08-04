Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ Цены на нефть на мировых биржах изменились разнонаправленно. На Нью-йоркской бирже NYMEX (New York Merchantile Exchange) цена одного барреля нефти марки «Лайт», упав на 0,15 доллара, составила 48,88 доллара. На лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена одного барреля нефти марки «Брент», подешевев на 0,15 доллара, составила 51,86 доллара. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена барреля нефти марки «АзериЛайт», подорожав на 0,68 доллара, составила 54,47 доллара.

AZERTAG.AZ : Цена барреля азербайджанской нефти приближается к 55 долларам

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