    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Цена барреля азербайджанской нефти приближается к 55 долларам

    04.08.2017 [10:40]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    Цены на нефть на мировых биржах изменились разнонаправленно.

    На Нью-йоркской бирже NYMEX (New York Merchantile Exchange) цена одного барреля нефти марки «Лайт», упав на 0,15 доллара, составила 48,88 доллара. На лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена одного барреля нефти марки «Брент», подешевев на 0,15 доллара, составила 51,86 доллара.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цена барреля нефти марки «АзериЛайт», подорожав на 0,68 доллара, составила 54,47 доллара.

    AZERTAG.AZ :Цена барреля азербайджанской нефти приближается к 55 долларам
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Цена нефти на биржах
    02.08.2017 [16:55]
    Цена нефти на биржах
    Цена азербайджанской нефти продолжает подниматься
    21.07.2017 [12:14]
    Цена азербайджанской нефти продолжает подниматься
    Цена азербайджанской нефти перешла отметку в 50 долларов
    20.07.2017 [11:26]
    Цена азербайджанской нефти перешла отметку в 50 долларов
    Цена нефти вновь снизилась
    26.05.2017 [10:36]
    Цена нефти вновь снизилась
    Другие новости раздела
    02.08.2017 [16:55]
    Цена нефти на биржах
    01.08.2017 [10:43]
    Цена нефти на мировых биржах
    31.07.2017 [10:42]
    Цена нефти на мировых биржах
    29.07.2017 [13:23]
    ОПЕК+ обсудит исполнение договоренностей
    Цена барреля азербайджанской нефти приближается к 55 долларам