Цена нефти на биржах
AzerTAg.az
07.08.2017 [11:02]
Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ
Снизились цены на нефть на мировых биржах.
На Нью-йоркской бирже NYMEX (New York Merchantile Exchange) цена одного барреля нефти марки «Лайт», упав на 0,17 доллара, составила 49,41 доллара. На лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена одного барреля нефти марки «Брент», подешевев на 0,19 доллара, составила 52,23 доллара.
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