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    КУЛЬТУРА


    Центр распространения книг «Aзеркитаб» начал реализацию международных проектов

    05.08.2017 [18:31]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Подписан лицензионный договор между Центром распространения книг «Aзеркитаб» и всемирно известным писателем, мастером детективного жанра, секретарем Союза писателей Азербайджана, народным писателем республики Чингизом Абдуллаевым.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе «Азеркитаб», согласно подписанному договору Центр намерен издать на русском языке три книги автора, две из которых новые – «Торжество хама» и «Южная рапсодия», а также произведение, которое принесло автору популярность – детектив «Голубые ангелы».

    «Aзеркитаб» намерен распространить эти издания в ряде стран. Кроме того, документ предусматривает проведение презентаций книг в Баку, Москве, Санкт-Петербурге и в других городах СНГ.

    Отметим, что Центр распространения книги «Aзеркитаб» в будущем намерен продолжить сотрудничество в данном направлении со многими писателями и учеными страны с целью представления их произведений на международном уровне.

     

    AZERTAG.AZ :Центр распространения книг «Aзеркитаб» начал реализацию международных проектов
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    Центр распространения книг «Aзеркитаб» начал реализацию международных проектов