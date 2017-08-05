Центр распространения книг «Aзеркитаб» начал реализацию международных проектов

Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

Подписан лицензионный договор между Центром распространения книг «Aзеркитаб» и всемирно известным писателем, мастером детективного жанра, секретарем Союза писателей Азербайджана, народным писателем республики Чингизом Абдуллаевым.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе «Азеркитаб», согласно подписанному договору Центр намерен издать на русском языке три книги автора, две из которых новые – «Торжество хама» и «Южная рапсодия», а также произведение, которое принесло автору популярность – детектив «Голубые ангелы».

«Aзеркитаб» намерен распространить эти издания в ряде стран. Кроме того, документ предусматривает проведение презентаций книг в Баку, Москве, Санкт-Петербурге и в других городах СНГ.

Отметим, что Центр распространения книги «Aзеркитаб» в будущем намерен продолжить сотрудничество в данном направлении со многими писателями и учеными страны с целью представления их произведений на международном уровне.