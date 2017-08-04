Делегация Милли Меджлиса совершит визит в Иран
AzerTAg.az
04.08.2017 [17:23]
Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ
5 августа парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтаем Асадовым будет находиться с визитом в столице Исламской Республики Иран – Тегеране.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе парламента, в ходе визита спикер Милли Меджлиса и сопровождающие его лица примут участие в церемонии инаугурации Президента Ирана Хасана Роухани.
Запланированы также встречи Огтая Асадова с главами участвующих в инаугурации делегаций.
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