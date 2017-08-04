Делегация Милли Меджлиса совершит визит в Иран

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

5 августа парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтаем Асадовым будет находиться с визитом в столице Исламской Республики Иран – Тегеране.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе парламента, в ходе визита спикер Милли Меджлиса и сопровождающие его лица примут участие в церемонии инаугурации Президента Ирана Хасана Роухани.

Запланированы также встречи Огтая Асадова с главами участвующих в инаугурации делегаций.