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    ПОЛИТИКА


    Делегация Милли Меджлиса совершит визит в Иран

    04.08.2017 [17:23]

    Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

    5 августа парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтаем Асадовым будет находиться с визитом в столице Исламской Республики Иран – Тегеране.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе парламента, в ходе визита спикер Милли Меджлиса и сопровождающие его лица примут участие в церемонии инаугурации Президента Ирана Хасана Роухани.

    Запланированы также встречи Огтая Асадова с главами участвующих в инаугурации делегаций.

    AZERTAG.AZ :Делегация Милли Меджлиса совершит визит в Иран
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