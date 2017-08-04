Детокс-рецепты для очищения организма и сжигания жира

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Стать обладателем нормального веса является одним из секретов красоты и здоровья. Но в последнее время в мире широко распространены проблемы ожирения и избыточного веса. Люди различными способами пытаются похудеть, испытывают воздействие ряда диет и лекарств, целями днями проводят время в тренажерных залах.

Диетологи также советуют не есть после 7 часов вечера, потому что в это время суток происходит ослабленный процесс обмена веществ (метаболизм), и употребление высококалорийной еды приводит к увеличению веса и ожирению.

Вот некоторые напитки и коктейли, которые следует пить перед сном, чтобы похудеть, сообщает АЗЕРТАДЖ.

1. Молоко

Благодаря триптофану и кальцию в своем составе стакан теплого или холодного молока делает Ваш сон крепче. Чем больше Вы спите, тем меньше чувство голода, когда просыпаетесь. Так как основные источники восстановления организма, это сон и еда. Результат: ускоренный метаболизм и более легкая потеря веса.

2. Виноградный сок

Небольшой стакан виноградного сока перед сном поможет Вам спать крепче при этом, сжигая жир как Вы и мечтали.

3. Ромашковый чай

Горячая кружка этого вызывающего сон напитка увеличивает уровень глицина в вашем организме, нейромедиатор расслабляет нервы и действует как умеренное успокоительное средство. Ромашка имеет охлаждающее свойство: она пронзает вашу температуру тела так, что организм отвечает на нее охлаждая самого себя.

4. Кефир

Этот богатый пробиотиком напиток работает над вашим микробиомом пищеварительного тракта увеличивая уровень здоровых бактерий, способствует качественному пищеварению и помогает амортизировать витамины и минералы эффективнее.

5. Имбирь

Имбирь ускоряет метаболизм в организме, устраняет вздутие, предотвращает чувства голода, а также способствует интенсивному сжиганию жиров.

6. Алоэ вера

Алоэ вера — уникальное растение, с его помощью можно эффективно очистить свой организм, избавиться от скопившихся шлаков и токсинов, а в сочетании с ананасом, клубникой и имбирем у вас получится не просто полезный, но и необыкновенно вкусный коктейль.