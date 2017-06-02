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    КУЛЬТУРА


    Дина Тумаркина: Вновь на сцене родного театра

    02.06.2017 [22:59]

    Баку, 2 июня, АЗЕРТАДЖ 

    2 июня в Русском драматическом театре состоялась встреча с народной артисткой Азербайджана, лауреатом Государственной премии республики Диной Тумаркиной.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано совместно с обществом АзИз.

    Д.Тумаркина в самом начале 1990-х годов переехала в Израиль, где до недавнего времени продолжала свою профессиональную деятельность, сегодня она активно сотрудничает с обществом АзИз.

    Выступившая на встрече актриса поприветствовала гостей и поделилась воспоминаниями. «Спасибо всем, кто сегодня вспомнил обо мне. На сцене, на которой я выступала более 40 лет, я услышала голоса замечательных актеров, режиссеров – Магеррама Ашумова, Петра Жарикова, Константина Мякишева, Ксении Бабичевой, Мехти Мамедова, Петра Борисовича Юдина. Жизнь подарила мне великолепнейших коллег. Хочется рассказать о каждом, потому что именно это был мой путь. Талант людей, которые были на этой сцене, продолжается в замечательных актерах нынешнего поколения. Это огромное счастье - продолжать традиции нашего театра», - сказала Д.Тумаркина. Актриса отметила, что ей приходилось бывать на одной сцене с Рашидом Бейбутовым, вести концерты Муслима Магомаева. Она поблагодарила Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву, подарившую ей радость встречи с Азербайджаном, родным театром.

    На протяжении вечера зачитывались телеграммы, адресованные актрисе из разных стран, гости дарили ей подарки и клали к ногам Д.Тумаркиной цветы в знак преклонения перед ее талантом.

    В завершение встречи народная артистка ответила на вопросы зрителей.

    AZERTAG.AZ :Дина Тумаркина: Вновь на сцене родного театра
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