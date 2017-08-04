Директором агентства новостей ЭЛЬТА стала Г.Марковичене

Вильнюс, 4 августа АЗЕРТАДЖ

Предпринимательница Гитана Марковичене, приобретающая контрольный пакет акций агентства новостей ЭЛЬТА у издателя Витаса Томкуса, стала директором агентства. До сих пор этот пост занимал Ромас Бубнялис.

По словам Г.Марковичене, цель этого решения - обеспечить эффективное управление общества при осуществлении амбициозных планов развития агентства.

Более подробно о долгосрочных планах национального агентства новостей проинформируют после завершения сделки по приобретению акций.

Г.Маркявичене подчеркивает, что важнейшее внимание будет уделяться укреплению команды журналистов и обеспечению профессиональных и этических стандартов высочайшего уровня.

Национальное агентство новостей должно поставлять объективную и самую актуальную информацию о важнейших событиях в стране и в мире. Поэтому коммерческая деятельность агентства и журналистика должны быть четко разграничены, обеспечивая журналистам профессиональную свободу от влияния и бизнеса, и политики, подчеркнула новый руководитель ЭЛЬТА.

Г.Марковичене - специалист в области управления финансами, имеет степень магистра администрирования бизнеса, 14 лет работала в банковском секторе.

Нигяр Джафарли

собкор АЗЕРТАДЖ

Вильнюс