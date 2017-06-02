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    Двое азербайджанцев на старте первенства мира по рапиду и блицу среди кадетов

    02.06.2017 [13:29]

    Баку, 2 июня , АЗЕРТАДЖ 

    Первое в истории первенство мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов проходит в эти дни в столице Белоруссии Минске. В турнире принимают участие 662 юных спортсменов из 24 стран, двое из которых - представители Азербайджана.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, медали разыгрываются в трех возрастных категориях: не старше 8, 10 и 12 лет, среди мальчиков и девочек.

    2 и 3 июня пройдет чемпионат по быстрым шахматам. В числе претендентов на призовые места среди азербайджанцев - кандидат в мастера спорта Умид Асланов (среди мальчиков до 12 лет) и Рауф Сейидов (до 8 лет).

    4 июня сильнейших определят в блице.

    Чемпионаты мира по рапиду среди мальчиков и девочек не старше 12 лет проводятся по швейцарской системе в 9 туров (по 10 минут + 5 секунд).

    AZERTAG.AZ :Двое азербайджанцев на старте первенства мира по рапиду и блицу среди кадетов
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