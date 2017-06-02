Экс-президент подверг критике действующего коллегу

Прага, 2 июня, АЗЕРТАДЖ

Действия президента Чехии Милоша Земана в условиях недавнего правительственного кризиса вылились в потерю им политических баллов, уверен экс-президент Вацлав Клаус. Свое мнение он высказал в интервью ежедневнику Echo24. Речь идет о недавних колебаниях президента Земана отправить в отставку уже бывшего министра финансов Андрея Бабиша. Наоборот, изначальную идею премьера Богуслава Соботки отправить в отставку весь кабинет бывший глава государства считает «самым умным политическим ходом». Сложившуюся в связи с недавним кризисом в стране ситуацию Вацлав Клаус оценивает как - «беспрецедентную угрозу развитию демократии в Чехии».

Парвана Гараева

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