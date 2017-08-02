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    Эвелина Закамская: С большой теплотой и любовью отношусь к азербайджанскому народу: его истории, настоящему и будущему ВИДЕО

    02.08.2017 [14:42]

    Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

    Телеведущая канала «Россия 24» Эвелина Закамская поделилась с корреспондентом «Москва-Баку» своими мыслями и чувствами по отношению к Азербайджану.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отвечая на вопрос корреспондента что ее связывает с Азербайджаном, Э. Закамская сказала: «Я слежу за жизнью Азербайджана, поскольку это моя родина. С большой теплотой и любовью отношусь к азербайджанскому народу: его истории, настоящему и будущему. Последний раз я побывала в Азербайджане в 2015 году во время Европейских игр – необыкновенно яркого и памятного спортивного мероприятия.

    Я внимательно также слежу за культурной жизнью страны. В Большом театре в статусе примы-балерины танцует замечательная Анна Антоничева, которая училась в Бакинском хореографическом училище. В этом учебном заведении были и остаются много замечательных преподавателей. Я уверена, что, если Азербайджан будет и дальше уделять достаточно сил, средств и внимания развитию театра, это пойдет на благо мировой культуры.

    Няня моих детей – азербайджанка. Мы обе выросли в Баку, совершенно не зная друг друга. В нашей семье она уже тринадцать лет: вырастила мою старшую дочь, сейчас занимается младшей. Мои дети знают некоторые азербайджанские слова. Я очень рада, что семья моего мужа приобщается к азербайджанской культуре и традициям.

    Когда я в следующий раз собираюсь в Баку? Полагаю, это будет вопрос, связанный с работой. На канале «Россия-24», веду популярный проект «Мнение», беру интервью у руководителей стран. Если будет тема, последует приглашение от Президента, Первого вице-президента Азербайджана – приеду с большим удовольствием. Встреча с родным Баку для меня всегда дорога и важна».

    Сказав много добрых, теплых слов об Азербайджане и Баку, Э.Закамская в заключение подчеркнула: «Много общалась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Смотрела на него, в первую очередь, как на лидера страны. Для меня человеческие и политические качества неразрывно связаны между собой. Увидела в нем уверенного в себе, мудрого политика - все это неотделимо от интеллигентного, умного, тонкого человека с хорошим чувством юмора».

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