    • / МИР

    МИР


    Европейцы предпочитают ванильное мороженное

    06.08.2017 [14:10]

    Прага, 6 августа, АЗЕРТАДЖ

    В летнюю жару излюбленным лакомством многих является мороженое. На вопрос: «Какое?» европейские в большинстве случаев отвечают: «Ванильное».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, его предпочитает четверть участников опроса, проведенного социологической компанией SANEP. Без этой сладости летом не могут обойтись три четверти из тысячи опрошенных. Второе место с 18% заняло шоколадное мороженое. Более 20% опрошенных решение о сорте принимает в момент приобретения в зависимости от того, чего им хочется в данную минуту. Европейские производители подтверждают популярность ванильного аромата, по их сообщениям, этот сорт мороженого составляет 50% продаж.

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :Европейцы предпочитают ванильное мороженное
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    06.08.2017 [14:52]
    Мигранты пользуются поддельными документами
    06.08.2017 [13:40]
    Ожидается новая волна беженцев
    05.08.2017 [22:20]
    США заявили о намерении выйти из Парижского соглашения
    05.08.2017 [17:04]
    Самый высокий в Европе жилой небоскреб достроят в ближайшие месяцы
    Европейцы предпочитают ванильное мороженное