Европейцы предпочитают ванильное мороженное

Прага, 6 августа, АЗЕРТАДЖ

В летнюю жару излюбленным лакомством многих является мороженое. На вопрос: «Какое?» европейские в большинстве случаев отвечают: «Ванильное».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, его предпочитает четверть участников опроса, проведенного социологической компанией SANEP. Без этой сладости летом не могут обойтись три четверти из тысячи опрошенных. Второе место с 18% заняло шоколадное мороженое. Более 20% опрошенных решение о сорте принимает в момент приобретения в зависимости от того, чего им хочется в данную минуту. Европейские производители подтверждают популярность ванильного аромата, по их сообщениям, этот сорт мороженого составляет 50% продаж.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

Прага