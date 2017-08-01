Facebook отключил чат-ботов из-за разработки собственного языка

Баку, 1 августа, AЗЕРТАДЖ

Профильные СМИ сообщают, что Facebook отключил искусственный интеллект, создавший собственный язык. Чат-боты, которые должны были «общаться» на английском языке, разработали свой уникальный язык для общения между собой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на vistanews.ru, сотрудникам лаборатории FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research Lab) пришлось отключить часть системы искусственного интеллекта, занимающейся конфликтами и нахождением компромиссов. Чат-боты, запрограммированные на самостоятельное обучение, вместо общения на английском придумали уникальный язык, который имеет свои особенности и непонятен людям.

Эксперимент вышел из-под контроля, так как программа должна была общаться на английском как в диалоге с людьми, так и обмениваясь информацией между своими элементами. Из-за отсутствия команды вести диалог только на языке Шекспира чат-боты создали собственный. Новость об отключении чат-ботов подогрела интерес к спору Марка Цукерберга (основатель и владелец Facebook) с Илоном Маском (создатель компании SpaceX). Последний пытается обратить внимание людей на проблему с развитием искусственного интеллекта, который может нести человечеству угрозу. Глава Facebook, наоборот, считает, что ИИ способен улучшить жизнь человека.