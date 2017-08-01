Филипп Киркоров: Я очень люблю Азербайджан

Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

Я очень люблю Азербайджан. Это очень красивая и гостеприимная страна. Ваша столица очаровала меня своей архитектурой и колоритом. С удовольствием приеду сюда еще не раз.

Об этом в интервью журналистам сказал народный артист России Филипп Киркоров.

«Фестиваль прошел на очень высоком уровне. Популярные песни, яркое шоу, восторг зрителей – все это мы увидели здесь. Хотелось еще раз выразить признательность организаторам за этот чудесный праздник. «Жара» подарила всем море позитивных эмоций и незабываемых воспоминаний. Очень рад, что мне выпала возможность выступить на этой сцене вместе с моими друзьями, и в очередной раз увидеть своих поклонников. С нетерпением жду очередного фестиваля «Жара», - сказал Ф.Киркоров.