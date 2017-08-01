    • / КУЛЬТУРА

    КУЛЬТУРА


    Филипп Киркоров: Я очень люблю Азербайджан

    01.08.2017 [17:27]

    Баку, 1 августа, АЗЕРТАДЖ

    Я очень люблю Азербайджан. Это очень красивая и гостеприимная страна. Ваша столица очаровала меня своей архитектурой и колоритом. С удовольствием приеду сюда еще не раз.

    Об этом в интервью журналистам сказал народный артист России Филипп Киркоров.

    «Фестиваль прошел на очень высоком уровне. Популярные песни, яркое шоу, восторг зрителей – все это мы увидели здесь. Хотелось еще раз выразить признательность организаторам за этот чудесный праздник. «Жара» подарила всем море позитивных эмоций и незабываемых воспоминаний. Очень рад, что мне выпала возможность выступить на этой сцене вместе с моими друзьями, и в очередной раз увидеть своих поклонников. С нетерпением жду очередного фестиваля «Жара», - сказал Ф.Киркоров.

    AZERTAG.AZ :Филипп Киркоров: Я очень люблю Азербайджан
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    02.08.2017 [19:30]
    В Баку почтили память выдающегося азербайджанского дирижера и композитора Ниязи
    01.08.2017 [18:15]
    Азербайджанский Национальный драматический театр примет участие в Международном фестивале в Болгарии
    01.08.2017 [17:08]
    Валерий Меладзе: Баку – это город красок и контраста
    01.08.2017 [16:30]
    Телеканал «Euronews»: «Азербайджанский гутаб: вкусный путеводитель» ВИДЕО
    Филипп Киркоров: Я очень люблю Азербайджан