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    ОБЩЕСТВО


    Финны начали делать еду из воздуха

    05.08.2017 [10:20]

    Хельсинки, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Финские ученые создали устройство, которое превращает воду и углекислоту из воздуха в съедобные белковые гранулы и, как считают разработчики, поможет решить проблему голода на земле.

    «С практической точки зрения, все, что нужно для производства этой белковой еды, содержится в воздухе. В будущем приборы на базе нашей технологии можно будет установить в пустынях или в других уголках Земли, чьим жителям угрожает голод. Кроме того, подобные установки можно разместить дома и использовать их по мере необходимости. По сравнению с традиционным сельским хозяйством этот метод производства еды не требует особой почвы и других условий, необходимых для выращивания агрикультур. Мы можем производить эти белки в абсолютно автоматическом режиме и для их выращивания не требуются пестициды или токсичные удобрения. Все это помогает избегать загрязнения окружающей среды и выделения парниковых газов в атмосферу», — рассказывает Юха-Пекка Питканен из Технологического университета Лаппеэнранта (Финляндия).

    Нигяр Джафарли

    cобкор АЗЕРТАДЖ

    Хельсинки

    AZERTAG.AZ :Финны начали делать еду из воздуха
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